إنجاز 72 % من مبنى محكمة المزاحمية

كشفت وزارة العدل سعيها لإنجاز مشروع إنشاء مبنى محكمة المزاحمية، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 72%، على مساحة 10 آلاف متر، وبمسطحات مبان قدرها 4464 م2، ويتضمن 5 دوائر قضائية. جاء ذلك في تفاعل مع «دوت الخليج» إثر شكوى عدد من المراجعين لمحكمة المزاحمية من المبنى المستأجر لها منذ 12 عاما، حيث يكتظ بالمراجعين وعدم توفر مواقف لسياراتهم، وصالة انتظار ومصلى للنساء، مستغربين من تأخر تنفيذ المشروع. وبحسب معلومات موثوقة حصلت عليها «دوت الخليج» فإن وزارة العدل طرحت مشروع إنشاء محكمة بالمزاحمية، بمبلغ 26152184 ريالا تحت مسمى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء مشروع إنشاء المحاكم وكتابات العدل بالرياض بعدد 33 مبنى، وتاريخ الترسية 29 /‏‏12 /‏‏ 1435، وتاريخ الاستلام في 29 /‏‏12 /‏‏ 1436 ومدة تنفيذ العقد 32 شهرا.



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