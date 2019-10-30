وشكر القحطاني لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة قطاع التعليم، واهتمامه الكبير بأدق تفاصيل نظام الجامعات الجديد في كل مراحله التي خضعت للكثير من عمليات المراجعة والتدقيق، ليكون متوافقا مع رؤية دوت الخليج 2030 وبما يحقق الريادة والاستقلالية للجامعات السعودية.
وقال"إن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة بما تضمنه من مواد وأحكام، وسيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، إلى جانب تركيزه على تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية والعلمية والبحثية، مع تميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة".
وبين مدير جامعة جازان أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، ومجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات ذات مردود إيجابي.
وأكد القحطاني أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات لعب دور أكبر في عملية التحديث والتطوير، كما يضمن لها ممارسة دور حقيقي وفاعل في الأخذ بزمام المبادرة في صناعة التقدم ونشر المعرفة اعتمادا على فتح المجال للعقول والقدرات البشرية في الجامعات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير جامعة جازان يشكر القيادة بعد صدور النظام الجديد للجامعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.