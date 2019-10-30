مدير جامعة جازان يشكر القيادة بعد صدور النظام الجديد للجامعات

رفع مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.

وشكر القحطاني لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ جهوده الكبيرة والمتواصلة لخدمة قطاع التعليم، واهتمامه الكبير بأدق تفاصيل نظام الجامعات الجديد في كل مراحله التي خضعت للكثير من عمليات المراجعة والتدقيق، ليكون متوافقا مع رؤية دوت الخليج 2030 وبما يحقق الريادة والاستقلالية للجامعات السعودية.

وقال"إن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي بالمملكة بما تضمنه من مواد وأحكام، وسيثري مختلف الجوانب التعليمية والبحثية، إلى جانب تركيزه على تنمية الموارد المالية الذاتية للجامعات، وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات الاقتصادية والعلمية والبحثية، مع تميزه بالمرونة والشفافية والحوكمة".

وبين مدير جامعة جازان أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات، ومجلس للأمناء في كل جامعة سيسهم في تحقيق الحوكمة وبناء قرارات ذات مردود إيجابي.

وأكد القحطاني أن نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات لعب دور أكبر في عملية التحديث والتطوير، كما يضمن لها ممارسة دور حقيقي وفاعل في الأخذ بزمام المبادرة في صناعة التقدم ونشر المعرفة اعتمادا على فتح المجال للعقول والقدرات البشرية في الجامعات.