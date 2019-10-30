أمانة عسير تقيم لقاء الفرص الاستثمارية بأبها

قدمت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها لقاء الفرص الاستثمارية بمدينة أبها، فيما استعرضت إيرادات أكثر من 16 فرصة استثمارية على مساحة تزيد عن 50 ألف متر مربع في منطقة عسير، وذلك على مسرح الأمانة. من جانبه كشف أمين منطقة عسير وليد الحميدي، خلال افتتاحية اللقاء عن اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية لمشروع «سما أبها» والذي يحتوي على مناطق ترفيهية وسياحية عامة، ومناطق للاستخدامات المتعددة (ترفيهي، تجاري، وسياحي). وأشار الحميدي إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الفرص من قبل رجال الأعمال في المنطقة وخارجها، مؤكدا على الدعم الكبير الذي تجده الأمانة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي عن أهم الفرص الاستثمارية في منطقة عسير، ومنها مشاريع إنشاء وتشغيل وصيانة فندق بمطل جبل ثاه بين أبها وخميس مشيط على إطلالة يزيد ارتفاعها عن الـ60 متر، وأكبر منطقة معارض ومؤتمرات في المنطقة الجنوبية وتشغيل وصيانة مطاعم ومقاه في «جبل ذرة» على مساحة 8161 متر مربع، وكذلك تشغيل وصيانة مطاعم ومقاه في «أبوخيال» على مساحة 10678 متر مربع وتشطيب وتشغيل وصيانة مطعم ومقاه في «ممشى الضباب» على مساحة 4800 متر مربع، ومشاريع مدارس أهلية، ومجمع تجاري، وبوفيهات، ومطاعم ومقاه، وفندق 5 نجوم، ومجمعات تجارية، ومشاريع دعاية وإعلان، وتدوير ملابس، وحدائق، ومكائن للبيع.



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