إمارة الشرقية تتابع عاصفة حفر الباطن عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث

في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قيامها بدورها في التعامل مع عاصفة حفر الباطن وفق الآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، أكدت إمارة المنطقة الشرقية أن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفق ما سجلته محطة رصد الأمطار حيث تتخذ الإمارة الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى تلقت التحذير قبل الحالة بوقت كاف.

متابعة المواقع المتضررة

ذكر بيان صحفي لإمارة المنطقة الشرقية أن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وجه محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة مؤخرا.

وقدمت الإمارة تعازيها في وفاة 7 أشخاص في محافظة حفر الباطن جراء الحالة، مشيرة بأن الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة كانت شديدة وفوق ما سجلته محطة رصد الأمطار، حيث إن الإمارات تتخذ الجهود التنسيقية عبر مركز إدارة الأزمات والكوارث متى تلقت التحذير قبل الحالة بوقت كاف، مضيفا أن على المواطنين متابعة قنوات التحذير والاطلاع عليها بشكل مستمر، مؤكدا على تجنب مجاري الأودية والسيول والبقاء في مكان آمن في الحالات المطرية الشديدة وطلب خدمات الطوارئ عند الحاجة لها، وثمنت الإمارة جهود منسوبي الجهات المعنية والمتطوعين في الميدان، داعية للتنسيق مع الدفاع المدني في جهوده التطوعية وتجنب المواقع الخطرة.

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الأرصاد توضح موقفها

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأنها قامت بدروها بشكل واضح وفقا للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، حيث أصدرت تقريرا حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم الاستقرار وتتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح والأتربة يوم الأحد 21 /2 /1441 وتم إرساله للجهات الحكومية وإمارات المناطق بحسب آلية التبليغ عن الظواهر الجوية، كما تم إصدار تقرير إلحاقي بعد التأكد من تأثر المنطقة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وتم ذكر محافظة حفر الباطن بالتقرير.

وأشار البيان إلى أن الهيئة اتبعت الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة 26 /2 /1441 الساعة 7 صباحا إلى يوم الأحد الساعة 2 صباحا وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعه يوم الأحد الساعة 5:53 مساء وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.