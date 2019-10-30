السعودية اليوم / نائب رئيس جمهورية غانا يغادر الرياض



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

غادر دولة نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باومييا والوفد المرافق له الرياض اليوم عقب زيارة للمملكة لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" .

وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل الحمدان الروقي وسفير جمهورية غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

10:49ت م

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