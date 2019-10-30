السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يرفع شكره للقيادة الرشيدة للموافقة على نظام الجامعات الجديد



الأحساء 2 ربيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد، كما قدم شكره الجزيل لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لقاء ما بذله من جهود داعمة ودائمة ومحفزة للجامعات

وأكد معاليه، أن هذه الموافقة السامية تأتي في إطار العطاء غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم العالي، لرفع مستوى أدائها التعليمي والبحثي والخدمي، وبما يعزز جودة مخرجاتها، واستدامتها لتحقيق مكاسب إستراتيجية تعظم أثرها في مجالات التنمية الوطنية المتعددة، وترسخ مكانتها وحضورها في خدمة المجتمع، والوطن الغالي.

وبين معاليه، أن النظام الجديد يضم حزمة من البنود التنظيمية المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة، ما سينعكس أثره الإيجابي في تطبيق الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية والمالية والبشرية، كما سيحقق هذا النظام تحولات نوعية للجامعات السعودية في ضوء منحها الاستقلالية المنضبطة، والانفتاح على محيطها، وتفعيل دورها البحثي وتحويل مخرجاته إلى مشروعات استثمارية واعدة.

وأضاف أن النظام الجديد سيكون له أثره الواضح في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل، وتمكين المرأة، ورعاية المتميزين والموهوبين، وهو ما يمهد الطريق نحو نقلة نوعية للتعليم العالي في المملكة في أجواء مؤسسية تتميز بالمرونة والحوكمة وتعزيز الموارد المالية والشراكة المجتمعية بما يتوجب على الجامعات أن تقوم بدورها الحقيقي، وتبادر لاستثمار ميزات هذا النظام بما يحقق أهدافها، وتطلعات قيادة هذا الوطن الغالي".

// انتهى//

10:26ت م

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الأحساء 2 ربيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي الجامعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد، كما قدم شكره الجزيل لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لقاء ما بذله من جهود داعمة ودائمة ومحفزة للجامعات السعودية ، وفتح آفاق مستقبلية رحبة لتحقيق أهدافها وطموحاتها المنبثقة من تطلعات رؤية المملكة 2030.وأكد معاليه، أن هذه الموافقة السامية تأتي في إطار العطاء غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم العالي، لرفع مستوى أدائها التعليمي والبحثي والخدمي، وبما يعزز جودة مخرجاتها، واستدامتها لتحقيق مكاسب إستراتيجية تعظم أثرها في مجالات التنمية الوطنية المتعددة، وترسخ مكانتها وحضورها في خدمة المجتمع، والوطن الغالي.وبين معاليه، أن النظام الجديد يضم حزمة من البنود التنظيمية المساهمة في إيجاد حلول مستدامة لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة، ما سينعكس أثره الإيجابي في تطبيق الاستخدام الأمثل للموارد الذاتية والمالية والبشرية، كما سيحقق هذا النظام تحولات نوعية للجامعات السعودية في ضوء منحها الاستقلالية المنضبطة، والانفتاح على محيطها، وتفعيل دورها البحثي وتحويل مخرجاته إلى مشروعات استثمارية واعدة.وأضاف أن النظام الجديد سيكون له أثره الواضح في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل، وتمكين المرأة، ورعاية المتميزين والموهوبين، وهو ما يمهد الطريق نحو نقلة نوعية للتعليم العالي في المملكة في أجواء مؤسسية تتميز بالمرونة والحوكمة وتعزيز الموارد المالية والشراكة المجتمعية بما يتوجب على الجامعات أن تقوم بدورها الحقيقي، وتبادر لاستثمار ميزات هذا النظام بما يحقق أهدافها، وتطلعات قيادة هذا الوطن الغالي".// انتهى//10:26ت م0036

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