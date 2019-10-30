السعودية اليوم / مدير جامعة الملك سعود يرفع الشكر للقيادة لإقرار نظام الجامعات الجديد



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الجامعات الجديد، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي لم يألُ جهدًا في متابعة صدور هذا النظام ليظهر مكتملًا في أبهى حلة.

وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء

وأفاد معاليه أن نظام الجامعات الصادر في حلته الجديدة سيحقق للجامعات الاستقلالية؛ مما يتيح لها بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، ويفتح آفاق الانطلاق في تأسيس شراكة مجتمعية تقوم على قواعد الاستثمار لتنمية مواردها المالية، والعمل على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها، وتطبيق نظام الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية، ورفع مستوى الأداء ومؤشراته، وتوسيع مستوى المشاركة في اتخاذ القرار من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي ودعمه ليحقق النجاح على كافة المستويات؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة السياسية في خدمة جيل المستقبل وتحقيق آماله وطموحاته.

// انتهى //

10:23ت م

0033



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الجامعات الجديد، ولمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذي لم يألُ جهدًا في متابعة صدور هذا النظام ليظهر مكتملًا في أبهى حلة.وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية , أهمية صدور نظام الجامعات الجديد الذي يأتي متوافقًا مع طموحات القيادة في تحقيق رؤية المملكة (2030)، بحيث تتحول الجامعات السعودية إلى جامعات نوعية متميزة في ميدان التنافسية العالمي، وتحقيق الجودة والريادة وتطوير الأداء والمنافسة العالمية في المجالات العلمية والبحثية.وأفاد معاليه أن نظام الجامعات الصادر في حلته الجديدة سيحقق للجامعات الاستقلالية؛ مما يتيح لها بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، ويفتح آفاق الانطلاق في تأسيس شراكة مجتمعية تقوم على قواعد الاستثمار لتنمية مواردها المالية، والعمل على توفير فرص تمويل إضافية لتغطية احتياجاتها، وتطبيق نظام الخصخصة في إدارة وتشغيل مؤسسات التعليم الجامعي، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية والإدارية، ورفع مستوى الأداء ومؤشراته، وتوسيع مستوى المشاركة في اتخاذ القرار من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي ودعمه ليحقق النجاح على كافة المستويات؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة السياسية في خدمة جيل المستقبل وتحقيق آماله وطموحاته.// انتهى //10:23ت م0033

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