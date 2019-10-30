السعودية اليوم / مدير جامعة حفر الباطن يشكر القيادة بمناسبة صدور الموافقة على نظام الجامعات الجديد



حفرالباطن 2 ربيع الأول 1441هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

رفع معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إقرار النظام الجديد للجامعات الذي يعكس رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه أن أهمية النظام الجديد للجامعات تكمن في استقلاليتها إداريًا وماليًا مما يجعلها تقر موازناتها وبرامجها بمرونة أكبر ما يجعلها تنمي مواردها الذاتية وفقًا لخططها وما تقره من برامج تتوافق مع التوجهات المستحدثة لسوق العمل بما يخدم الطلاب والطالبات لإيجاد وظائف في فترة زمنية قصيرة بعد تخرجهم .

وأفاد أن النظام الجديد يطلق للجامعات العنان للإبداع في إقرار لوائحها التنفيذية ما يعزز دورها في كونها مصدر مهم للمعرفة والابتكار، إضافة إلى أنه يحث الجامعات على عقد شراكات مع الجامعات العالمية بما يعزز جودة العمل الأكاديمي ويرفع سقف الطموح للجامعات لافتتاح فروع لها خارج المملكة ما يعزز دور المملكة في الساحة الدولية علمياً، مبينا أن النظام الجديد يفتح المجال للجامعات العالمية لافتتاح فروع داخل المملكة ويضفى على العمل الأكاديمي التنافسية ليعد رافداً مهمًا للتنمية الوطنية الشاملة التي تسعى رؤية 2030 إلى تحقيقها.

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10:07ت م

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