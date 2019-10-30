السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يلتقي بالقائد العام لقوة دفاع البحرين في المنامة



الرياض 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

التقى أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في العاصمة البحرينية المنامة, معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمملكة البحرين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سُبل التعاون والرؤى المشتركة وتعزيز العَلاقات بين الطرفين لتحقيق الأهداف المرجوَّة في الحرب على الإرهاب.

كما ناقش الجانبان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين مملكة البحرين والتحالف الإسلامي المتعلقة بمستجدات محاربة الإرهاب الإقليمية والدولية.

وأشار اللواء المغيدي إلى أهمية جهود مملكة البحرين بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي لها تجارب وخبرات في محاربة التطرف العنيف والإرهاب.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة من جهته دعم بلاده المستمر للعمل الذي يقوم به التحالف، واستعدادها لبذل كافة الجهود لتعزيز التعاون في الحرب على الإرهاب.

وجاء اللقاء على هامش انعقاد معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019م بمشاركة وحضور عددٍ من وفود الدول العربية والإسلامية والعالمية لمناقشة العديد من القضايا التي تهم الشأن العسكري.

الجدير بالذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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10:05ت م

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