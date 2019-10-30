السعودية اليوم / اختتام الدورة المتخصصة في أعمال برنامج إدارة السجون في مملكة بلجيكا



بروكسل 02 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 30 أكتوبر 2019 م واس

استقبل القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة بلجيكا عبدالله بن مسير بن طواله وفدَ المديرية العامة للسجون المشارك في أعمال الدورة المتخصصة في أعمال برنامج إدارة السجون في مملكة بلجيكا.

وقُدّم الوفد موجزاً عن البرنامج التدريبي وأهدافه بما يسهم في تطوير برامج المديرية العامة للسجون الإصلاحية المقدمة للنزلاء .

ويأتي هذا البرنامج التعليمي ضمن خطة المديرية العامة للسجون التي تهدف الى نقل المعرفة من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال ادارة السجون وإصلاح السجين التي وجه بها مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري لصقل خبرات القيادات الأمنية في السجون، والارتقاء بكفاءة وفاعلية الأداء الأمني.

ونفّذت وزارة العدل البلجيكية، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هذا البرنامج، الذي يأتي في إطار سعي المديرية العامة للسجون لتوفير فرص تدريبية لمنسوبيها للاطلاع على التجارب العالمية في إدارة السجون والإصلاحيات.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي امتد لمدة أسبوعين العديد من المحاضرات العلمية والزيارات الميدانية للسجون البلجيكية وذلك للتعرّف على تجربة المملكة البلجيكية في إدارة السجون وتأهيل كوادرها وآليات إعادة التأهيل والاندماج الاجتماعي للنزلاء بعد انتهاء محكومياتهم.

كما تضمن البرنامج زيارات لبعض المؤسسات العدلية التابعة للاتحاد الأوروبي اطلع من خلالها المشاركين على قواعد ومعايير العدالة الجنائية في دول الاتحاد الأوروبي والتطور الذي شهدته في العقود الأخيرة.

والتقى المشاركين ببعض مدراء السجون في مملكة بلجيكا تم خلالها تبادل الخبرات والتعريف بالتطوير الحديث الذي تشهده السجون والإصلاحيات بالمملكة وبأهم مفاهيم ادارة السجون والبرامج الإصلاحية والممارسات المعتمدة التي تهدف لتطوير قدرات القادة الأمنيين في إدارة السجون وتنفيذ البرامج التأهيلية لإصلاح النزيل.

// انتهى //

10:03ت م

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