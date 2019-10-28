تباشر الجهات الأمنية والرقابية في محافظة الداير بجازان بلاغات عدة من متضررين، تفيد بتعطل مركباتهم أمام إحدى المحطات بالمحافظة. وبحسب المصادر الأولية، فإن سبب عطل المركبات يعود إلى تعبئة بنزين مغشوش؛ ما سبَّب العطل للمركبات، وكدس أعدادها أمام المحطة. ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات وغرامة على المحطة، وتعويض المتضررين، في حال ثبت تورط المحطة ببيع البنزين المغشوش.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بسبب بنزين مغشوش.. تعطُّل عشرات المركبات بمحافظة “الداير” في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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