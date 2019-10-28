تبوك: ضبط متسول “زائر” بسيارة فارهة

أعلن مدير مكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك أحمد أبوشامة وفقًا لـ«عكاظ» ضبط متسول آسيوي يتجول بدول خليجية عدة بسيارة فارهة، وعثر بحوزته على مبلغ 55 ألف ريال، وعملات نقدية خليجية أخرى.

وأشار أبوشامة إلى أن بلاغ مواطن عن المتسول قاد لعملية الضبط من قبل الدوريات الأمنية، مبينا أن المتسول الآسيوي دخل السعودية بتأشيرة زيارة. وشدد أبوشامة على عدم التعاطف مع المتسولين وإيصال الصدقات لمن يستحقها عبر الجهات المعنية الحكومية والخيرية.