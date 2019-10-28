أعلن مدير مكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك أحمد أبوشامة وفقًا لـ«عكاظ» ضبط متسول آسيوي يتجول بدول خليجية عدة بسيارة فارهة، وعثر بحوزته على مبلغ 55 ألف ريال، وعملات نقدية خليجية أخرى.
وأشار أبوشامة إلى أن بلاغ مواطن عن المتسول قاد لعملية الضبط من قبل الدوريات الأمنية، مبينا أن المتسول الآسيوي دخل السعودية بتأشيرة زيارة. وشدد أبوشامة على عدم التعاطف مع المتسولين وإيصال الصدقات لمن يستحقها عبر الجهات المعنية الحكومية والخيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تبوك: ضبط متسول “زائر” بسيارة فارهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.