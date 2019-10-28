لأول مرة في العالم.. تدشين 10 ألعاب جديدة في “مهرجان الرياض”

يواصل «مهرجان الرياض للألعاب» استقبال زواره يوميًّا في منطقة «واجهة الرياض»، إحدى مناطق #موسم_الرياض الـ12، التي تُقام عليها فعاليات الموسم؛ حيث انطلق المهرجان في 24 أكتوبر، ويستمر حتى 31 من الشهر ذاته. ويتواجد في «مهرجان الرياض للألعاب» أكثر من 2,500 نوع من الألعاب، منها 500 لعبة جديدة تتواجد للمرة الأولى في المملكة.

ويتفرد المهرجان الذي تصل مساحته إلى 20 ألف متر مربع، بوجود 10 ألعاب جديدة تم الإعلان عنها لأول مرة في العالم، كما يضم 50 ركنًا ترفيهيًّا إضافة إلى وجود أكبر شركات الألعاب في العالم. ويتردد عشاق الألعاب يوميًّا على المهرجان الذي يفتح أبوابه لكل الفئات العمرية؛ حيث يتذكر الكبار ألعاب طفولتهم التي تعرض في المهرجان أيضًا، كما تتواجد الألعاب المستقبلية التي تزيد من متعة الزوار إضافة إلى مشاركتهم في الألعاب التنافسية التي يوفرها المهرجان. ويقدم #موسم_الرياض العديد من الفعاليات لزواره في كل مناطقه، إذ يهدف الموسم إلى دعم البنى التحتية القائمة والجديدة بالعاصمة السعودية في قطاعي السياحة والترفيه، والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، وتعزيز جهود المملكة لتمكين المواطن السعودي من خلال توفير فرص عمل لرواد الأعمال في القطاع السياحي.