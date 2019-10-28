خبير أرصاد: أحجام “البرد” في الكويت والسعودية غير طبيعية ونادرة.. إليكم التفاصيل

علق خبير الأرصاد الكويتي “عيسى رمضان”، على حبات البرد الكبيرة التي تأثرت بها “الوفرة” بالكويت وعدد من مناطق المملكة اليومين الماضيين، بأنها أحجام غير طبيعية، ونادرة جدًا، وهي دلالة على تغيرات مناخ واضحة.
وقال “رمضان”: حسب ما وردني من مزارع الوفرة اليوم الاثنين مثل هذه الأحجام كانت نادرة جدا جدا ولكن في السنوات الأخيرة بدأنا نشاهدها في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق. وأضاف: تغيرات مناخ واضحة وعنف وخطورة للعواصف الرعدية في المنطقة.
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