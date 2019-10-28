بالفيديو والصور: ولي العهد يعقد اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري

عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم اجتماعا مع الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري. وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني. كما حضره من الجانب السويسري، وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى المملكة الدكتور اندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي والمستشارة الدبلوماسية لوزير المالية السيدة ألكسندرا باومان ومدير رابطة المصرفيين السويسريين السيد هيربرت غوتشاين.