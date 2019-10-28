آل الشيخ يتوعد بملاحقة شخص تعمد إسقاط أحد مقدمي العروض في موسم الرياض

توعد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أحد الأشخاص تعمد إسقاط أحد مقدمي العروض في موسم الرياض. ونشر آل الشيخ فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر يظهر أحد الأشخاص يتعمد إسقاط أحد مقدمي العروض البهلوانية في موسم الرياض. وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلا “عرفتو لما نقول فيه ناس ما تستحي… هذا نموذج… وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه”.

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