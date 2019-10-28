أمر ملكي: تعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن سعود التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة. وفيما يلي نص الأمر الملكي الرقم : أ / 123 التاريخ : 29 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً: يعين الدكتور / محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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