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. تداول المغرودن المقطع الذي بالأسفل في بوليفارد الرياض لشاب يقوم بدفع أحد المهرجين ليسقط أرضا على ظهره وعلى ما يبدو بحسب الفيديو أن المهرج بعد السقوط حيث استمر على ظهره ليجتمع الناس حول وعلى مايبدو أنه اصيب و تألم جراء السقطة القوية و على وجه السرعة غرد رئيس الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ بأن الشخص لا يستحي و قال في تغريدته أنه سيتم القبض على الشاب و محاسبته.





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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوجه بمحاسبة هذا الشخص بسبب هذه الحركة (ناس ما تستحي) #موسم_الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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