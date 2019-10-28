صحة جازان تشارك بمؤتمر الغدد الصماء الدولي بالدار البيضاء

شارك رئيس مركز الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان الدكتور أحمد بن علي نهاري، بالمؤتمر السادس للغدد الصماء والسكري للأطفال، والذي نظمته الجمعية العربية الأوروبية المعنية بهذا الشأن، في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.
وألقى نهاري، محاضرتين، بأول أيام المؤتمر، وخلال ورشة العمل الخاصة بالأكاديمية التابعة للجمعية، كما قدم ورقة عمل نالت استحسان المشاركين في المؤتمر والذين شاركوا بالعديد من الموضوعات العلمية والطبية ذات العلاقة باضطرابات الغدد الصماء لدى الأطفال، وحديثي الولادة واضطرابات الغدة الدرقية والكظرية وأورام الغدد الصماء.
وشهد المؤتمر الذي شارك به 37 متحدثاً من مختلف دول العالم، نقاشات حول اضطرابات البلوغ، والحالات النادرة وطرق علاجها، والمجالات البحثية في مجال الغدد الصماء والسكري.
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