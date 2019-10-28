ولي العهد يبحث مع رئيس الاتحاد السويسري مستجدات الأحداث الدولية

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون السعودي- السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان، ورئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية ساره السحيمي.

كما حضر الاجتماع من الجانب السويسري، وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى المملكة الدكتور اندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي والمستشارة الدبلوماسية لوزير المالية ألكسندرا باومان ومدير رابطة المصرفيين السويسريين السيد هيربرت غوتشاين ومدير إدارة الثروات لدى شرق أوروبا والشرق الأوسط للشؤون المالية الدولية السيد علي جانودي ومدير مصرف مقاطعة جنيف بليز غوتشين والمدير التنفيذي للبورصة السويسرية السيد يوهانيس دجسيلهوف.