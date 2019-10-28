نائب مدير «هدف» يتابع تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن في توظيف خريجيها

اطّلعَ نائب مدير عامّ صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم التوظيف المكلف أحمد المجيش، على تجربة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في توظيف خريجي وخريجات الجامعات.

جاء ذلك خلال زيارة المجيش، للجامعة بمدينة الدمام، حيث التقى وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، وتابع جهود الجامعة في التواصل مع الخريجين ومتابعة تقدمهم في مسارهم المهنيّ والوظيفيّ.

وأشاد المجيش بنموذج الجامعة في مكتب توظيف الخريجين، بعد اطلاعه على المكتب والهيكل والتنظيم الإداريّ له، وجهوده في اكتشاف وتنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة، وإرشادهم وتثقيفهم مهنيًّا، ودعمهم للدخول في سوق العمل.

واستعرض المجيش خلال الزيارة، إمكانيات الصندوق في دعم القوى الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى حرص الصندوق على تمكين خريجي وخريجات الجامعات وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.

وشهدت الزيارة، استعراض نتائج الاتفاقية الموقعة بين الصندوق والجامعة، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعة والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، والتي تأتي ضمن مبادرة «هدف» في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.