«الجوازات» توضِّح إمكانية تمديد الزيارة العائلية المتعددة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف تأشيرة الزيارة العائلية من التمديد.

وتلقَت «مديرية الجوازات» استفسارًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد متابعيها قالت فيه، «أريد إجراء تأشيرة زيارة عائلية متعددة لزوجتي، بحيث تكون مدة بقائها في المملكة ثلاثة أشهر، فهل يمكن أن تبقى تلك المدة مرة واحدة ونجدد ثلاثة شهور أخرى دون مغادرة أم يلزم مغادرة الزوجة والعودة مرة أخرى؟».

وردت «مديرية الجوازات» بأن، تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة لا تُمدَّد، وعلى حاملها مغادرة المملكة قبل انتهاء فترة الإقامة المحددة في التأشيرة، ومن ثم العودة مجددًا للمملكة لاستكمال فترة تأشيرة الزيارة.

وينص نظام وثائق السفر على أنه «لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو دخولها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة».

كما ينص النظام على «معاقبة كل من يغادر المملكة أو يدخلها دون وثيقة سفر- إلا ما كان له عذر مقبول- بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا».