أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة، غدًا الثلاثاء.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إن مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير وكذلك على أجزاء من منطقة الجوف، تتأثر الثلاثاء بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم، مشيرة إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وتوقعت الهيئة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: