الأمير تركي بن محمد ينقل رسالة من خادم الحرمين إلى أمير الكويت

استقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بقصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له؛ حيث نقل لأمير دولة الكويت رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وحمّله أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.
وأقام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له.
حضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، ووزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح.
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