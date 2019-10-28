السعودية تشارك بـ12 مبادرة في مؤتمر الاتصالات الراديوية بمصر

شاركت المملكة، اليوم الإثنين، في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019م، الذي افتتح أعماله، في مدينة شرم الشيخ بمصر، بحضور أكثر من أربعة آلاف مشارك من مختلف دول العالم.

تأتي مشاركة المملكة في المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، بوفد يضم جهات من القطاعين الحكومي والخاص، وبرئاسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، التي استبقت المؤتمر بعقد ثلاث ورش تحضيرية للوفد المشارك؛ بهدف توحيد الجهود وتحقيق أهداف ومصالح المملكة، والظهور بصورة تلائم مكانتها الريادية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما قدم وفد المملكة أكثر من 12 مبادرة للمؤتمر، وقد لاقت جميعها دعم الدول العربية كافة، وتم تسليمها للمؤتمر كمساهمات عربية مشتركة بعد تبنيها من قبل جميع الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالميّ للاتصالات الراديوية يُعنى بمراجعة لوائح الراديو والخطط المتعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها، ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالميّ النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، بالإضافة إلى عدد من المهامّ والمسؤوليات ذات العلاقة بالاتصالات الراديوية، ويعد أحد أكبر مؤتمرات الاتحاد الدوليّ للاتصالات من حيث عدد الحضور.