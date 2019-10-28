تدشين منصة شقائق الرجال

دشن أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة منصة ملتقى شقائق الرجال، والتي تهدف إلى حصر القيادات النسائية في مدينة بريدة وكافة المحافظات والقطاعات، وتعزيز تنمية دور المرأة وتمكينها بالمنطقة، وذلك بحضور نائبه الأمير فهد بن تركي ووكيل إمارة المنطقة عبدالرحمن الوزان. واستمع الأمير فيصل إلى شرح مفصل من قبل مستشارة إمارة المنطقة الدكتورة فاطمة الفريحي عن منصة شقائق الرجال والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للرفع من معدل الاستثمار في تمكين المرأة بالمنطقة، مؤكدة أن منصة شقائق الرجال تهدف إلى إبراز منجزات وخبرات أكثر من 350 قيادية من قياديات المنطقة، لتشجيعهن وتعزيز الثقة لديهن في شتى المجالات، مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من مبادرات وتشجيع لتعزيز تمكين المرأة بالمنطقة.



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