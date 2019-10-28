إصدار أول رخصة لتلال أبها

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال أمس، الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء بين أمانة منطقة عسير ومركز خدمات المطورين «إتمام» التابع لوزارة الإسكان، وإصدار أول رخصة بناء بعد الربط لصالح مشروع «تلال أبها» أحد مشاريع الإسكان على أراضي الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص. ويأتي هذا التدشين بعد اكتمال الربط بين الأمانة ومركز «إتمام» الهادف لتطوير وتحسين بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في أتمتة الإجراءات وكفاءتها وسرعة إنجازها. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع «إتمام» يعد نقلة في تيسير المعاملات لقطاع التطوير العقاري، والتسهيل على المطورين، وحافزا لزيادة الاستثمار في هذا القطاع، مما يحقق الهدف الأساسي من برنامج الإسكان في رؤية 2030 لتوفير السكن الملائم وزيادة المعروض وتعدد الخيارات السكنية.



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