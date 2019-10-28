إغلاق 11 محلا تجاريا بمحايل

نفّذت بلدية محايل جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات والمطاعم، وذلك ضمن حملة الرقابة للبلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية. وأسفرت الجولات التفتيشية التي شملت مركز حميد العلايا عن مصادرة 57 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 11 محلا تجاريا، فيما سجلت 7 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب إنذار 18 محلا آخر. وأكد رئيس البلدية سعيد علي آل مصمع، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها، لضمان الصحة العامة.



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