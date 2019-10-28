البلديات: الأمطار قطعت طرق أبوعريش

بينت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن كمية الأمطار الكبيرة التي هطلت على أبوعريش وعدم تصريفها سريعا أدى إلى ما نشرته «دوت الخليج» في عددها الصادر في 26 ذي الحجة الماضي، وذلك تحت عنوان «الأمطار تسقط بوابة مدني أبوعريش وتقطع الطرق والكهرباء». وجاء في رد الإدارة على خبر «دوت الخليج»، «نشكر لكم اهتمامكم وتعاونكم في طرح كافة القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمناقشة جميع الآراء والمقترحات التي تدعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في مجالات العمل البلدي، ونفيدكم بأن هذه الإدارة تلقت خطاب بلدية محافظة أبوعريش والمتضمن بأن كمية الأمطار التي هطلت بتلك الفترة كبيرة جدا، حيث جرت على إثرها الشعاب والأودية حول مدينة أبوعريش، كما وأن الكمية التي هطلت على المدينة لم يتم تصريفها بشكل سريع بسبب الكميات الكبيرة للأمطار، حيث بلغ معدل هطولها 93 ملم حسب إحصاءات الهيئة العامة للإرصاد، إضافة إلى وجود أعمال جار تنفيذها للعبارات شرق المحافظة عن طريق إحدى الجهات الخدمية، وقد تمت معالجة جميع الآثار الناتجة عن تلك الأمطار».



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