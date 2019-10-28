01 تحديد 300 ريال إضافة إلى 110 ريالات لإصدار تأشيرة الزيارة لغرض العمرة للقادمين من 49 دولة.
02 لشركة العمرة الحق في تقديم حزم خدمات اختيارية للمعتمرين القادمين من 49 دولة.
03 قبول جميع عضوية الأياتا.
04 أن يكون لشركة العمرة السعودية الحق في تحديد الدول التي ترغب بالعمل بها للفئة «B2C».
05 تمكين شركات العمرة من تكوين باقات حزم خدمات وتسويقها.
06 توثيق شركات العمرة لعقود الشراء الخاصة من الفنادق عبر محرك الحجز المركزي.
07 الحق لشركة العمرة في التسويق وتقديم الخدمات للقادمين للعمرة بتأشيرة السياحة.
08 إلغاء إلزام شركات العمرة بتواجد المندوبين في المنافذ الجوية والبحرية.
09 إلغاء اشتراط عدد معين من الموظفين لشركة العمرة شرط أن يتم تقديم كافة الخدمات للمعتمرين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية دون تهاون أو تأخير والاكتفاء بمكتب واحد كمقر لشركة العمرة في مكة أو المدينة.
10 إلغاء اشتراط تقديم الخطة التشغيلية من قبل شركة العمرة.
11 إعطاء شركة العمرة الحق في تمديد برنامج المعتمر وشراء حزم الخدمات عبر محرك الحجز المركزي طالما أن فترة البقاء ضمن صلاحية التأشيرة.
12 تقرر في حال وجود صعوبات في التحويل البنكي الخارجي من بعض الدول، فيتم مخاطبة الوزارة رسمياً بطلب من الجهة المختصة بدولة الوكيل، ويتم بناء بناء على ذلك مخاطبة الجهة المختصة للاستئناس بالرأي المناسب لكل حالة.
13 تقرر ألا يشترط في حزمة الخدمات للمعتمرين القادمين عبر المنافذ البرية بحافلات أجنبية شراء خدمات النقل، مع ضرورة توضيح المنفذ البري عند تقديم طلب تأشيرة الزيارة لغرض العمرة.
14 تقرر أنه عند الانتهاء من إجراءات الربط الآلي مع وزارة الخارجية، فسيتم توثيق عقود شركات ومؤسسات العمرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى تصديق ممثليات المملكة في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 توصية لقطاع العمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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