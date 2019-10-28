مذكرة تفاهم بين تقويم التعليم وبرنامج المدن الطبية

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للقياس، مذكرة تفاهم مع برنامج المدن الطبية في وزارة الداخلية، لتعزيز أواصر التعاون في المجالات البحثية والتدريبية والتطويرية المشتركة. وتضمنت المذكرة عقد المؤتمرات والندوات والبحوث والدراسات العلمية، والبرامج التدريبية، وإعداد وتنفيذ الاختبارات المهنية واللغوية لمنسوبي برنامج المدن الطبية. وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، المشرف العام على برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية سليمان السحيمي، أن المذكرة تمثل ركيزة أساسية لتعاون مشترك في مختلف المجالات العلمية والتدريبية والبحثية.



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