ديوان المحاسبة ينظم منتدى للمراجعة الداخلية

ينظم الديوان العام للمحاسبة الأحد القادم، المنتدى السنوي الأول للمراجعة الداخلية حول موضوع «دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام»، بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن في مقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض. ويهدف المنتدى إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية للمشاركين من خلال ما يقدمه من ورش عمل مختلفة لإبراز أهمية المراجعة الداخلية ودورها الحيوي والفاعل في تعزيز قيم ومفاهيم الرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي، ونقل الخبرات وتبادل المعارف والتجارب المهنية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في المجالات المحاسبية والرقابية. ومن المتوقع أن تساهم مناقشات وتوصيات المنتدى الذي يستهدف مديري وموظفي إدارات المراجعة الداخلية بالأجهزة الحكومية في دعم عمل تلك الإدارات في تفعيل آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام.



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