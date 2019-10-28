

الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقباله جلالته بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

23:38ت م

0289





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ملك المملكة الأردنية الهاشمية يصل الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.