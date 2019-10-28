السعودية اليوم / سفير المملكة لدى سلطنة عمان يحتفي بوزير الشؤون الإسلامية



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

احتفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال حفل العشاء الذى أقامه الليلة تكريماً لمعاليه والوفد المرافق له .

حضر حفل العشاء الملحق العسكري بالسفارة العميد ركن بحري عبدالله الشدي والملحق الثقافي عثمان القصير وأعضاء السفارة.

// انتهى //

22:33ت م

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