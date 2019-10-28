السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة التشيك



الرياض 29 صفر 1441 هـ الموافق 28 أكتوبر 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل الإمارة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية التشيك لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها ، وذلك في منزل السفير بالرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية التشيك لدى المملكة يوراي كوديلكا وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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22:08ت م

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