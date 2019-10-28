السعودية | رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو يصل الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو يصل الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:34 مساءً, 28 أكتوبر 2019 م المناطق - واس وصل دولة السيد كريستوف ماي داييري رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة “مستقبل الاستثمار” الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا او نتانا ومندوب عن المراسم الملكية .



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