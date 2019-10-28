بعد تعيينه بأمر ملكي.. من هو محافظ هيئة الاتصالات الجديد؟

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًّا بتعيين محمد بن سعود التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

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وتستعرض “متابعات الخليج 365” السيرة الذاتية لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد:

محمد التميمي كان نائبًا لمحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة منذ أغسطس 2017، وهو عضو مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون منذ يناير 2018، ونائب رئيس لجنة الدراسات في “الاتحاد الدولي للاتصالات” منذ 2016 في سويسرا.

وشغل محمد التميمي سابقًا في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدة مناصب، منها مساعد نائب المحافظ خلال 2017، ومدير شؤون مقدمي الخدمات بين 2015 و2017، وأخصائي تراخيص بين 2006 و2009، وأخصائي قوانين بين 2003 و2006، كما عمل في قسم الدعم الفني في شركة أرامكو خلال 2002.

ومحمد التميمي حاصل على دكتوراه في الاتصالات والشبكات عام 2014 من جامعة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية، وماجستير في سياسة وتقنيات الاتصالات عام 2004 من جامعة ستراثكلايد في أسكتلندا، وبكالوريوس في الهندسة الالكترونية عام 2003 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.







