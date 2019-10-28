تأخر عن تجديد بطاقة الهوية 3 سنوات والأحوال تعلق

2019-10-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التأكيد على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح صاحبها وتفاديًا للغرامة المالية.

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وتفاعلت الأحوال عبر حساب العناية بالعملاء بموقع “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، مع استفسار مواطن بشأن التأخير في تجديد الهوية الوطنية، حيث إنه لم يجددها رغم انتهائها قبل 3 سنوات.

وقالت الأحوال: إن الغرامة المقدرة على الفترة هي 100 ريال فقط.