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تأخر عن تجديد بطاقة الهوية 3 سنوات والأحوال تعلق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت الأحوال المدنية التأكيد على ضرورة تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح صاحبها وتفاديًا للغرامة المالية.
وتفاعلت الأحوال عبر حساب العناية بالعملاء بموقع “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، مع استفسار مواطن بشأن التأخير في تجديد الهوية الوطنية، حيث إنه لم يجددها رغم انتهائها قبل 3 سنوات.
وقالت الأحوال: إن الغرامة المقدرة على الفترة هي 100 ريال فقط.
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