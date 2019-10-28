شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توضح عقوبة الاعتداء على رجال السلطة العامة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)
أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت أن الجريمة يقع تحتها ما يلحقه الضرر مما يستخدمه رجال السلطة العامة مثل السلاح وأجهزة الاتصال وغيرها، ممن يعملون في البحث الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم، وفقا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.
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