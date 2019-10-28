الأكاديمية الرقمية تؤهل السعوديين في أمن الاتصالات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بهدف بناء القدرات الرقمية الوطنية، أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية - إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - أمس برنامجا مكثفا في مجال أمن الاتصالات يمتد لأربعة أشهر تحت مسمى «برنامج رواد أمن الاتصالات». ويتضمن البرنامج تدريبات عملية مكثفة وشهادات مهنية عالمية تشمل تقنيات حماية شبكات الانترنت والبنية الرقمية، وانترنت الأشياء، واختبار الثغرات، وحوكمة أمن المعلومات والبيانات، بمشاركة خبراء عالميين متخصصين بالأمن الرقمي، إضافة إلى الإرشاد المهني في مجال أمن الاتصالات، وتوظيف مباشر في سبع جهات بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومكافآت مالية خلال مدة التدريب. الأهداف تأهيل الكوادر الوطنية للجيل الجديد من الوظائف النوعية

تطوير المهارات الرقمية المرتبطة بالتحول الرقمي



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