مخالفة تخريب الشاحنات للطرق لا تغطي تكاليف إصلاحها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكدت ورشة عمل عن المواصفات والمعايير للطبقات الاسفلتية وتأثيرها على حركة المرور بالمملكة، نظمها كرسي أرامكو السعودية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام والهيئة السعودية للمهندسين، أهمية الاهتمام بتطبيق المعايير والمواصفات والمقاييس السعودية واختبار المواد الاسفلتية المستخدمة قبل تنفيذ أعمال الطرق، مشيرة إلى أن السعودية لا تحتاج إلى التشريعات بقدر حاجتها لمتابعة التنفيذ والتأكد من جودة المواد وكميات الخلطات المستخدمة، والتي لها أهمية كبيرة في جودة مشاريع الطرق.
وأوضح منسق الورشة الدكتور سامي عثمان أن الهدف الأساس للورشة يتمثل في إطلاع المهندسين على أحدث التطورات والممارسات العالمية في مجالات هندسة الطرق وسبل اختيار خلطات المواد الاسفلتية وباستخدام مادة البولمرات بما يرفع مستوى جودتها، وبالتالي تعزيز مستوى جودة تنفيذ مشاريع الطرق وإطالة أعمارها الزمنية، مبينا أن المشاركين شددوا على ضرورة الإسراع بتطبيق قيمة المخالفة الجديدة للأوزان المقررة من المرور والبالغة 4 آلاف ريال للمخالفة الواحدة.
ولفت إلى أن الورشة التي تداخل فيها عدد من المهندسين من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالطرق تطرقت إلى دور الأوزان الكبيرة المخالفة للشاحنات في تخريب الطرق، حيث لا تتناسب قيمة المخالفات والبالغة 150 ريالا للمخالفة مع حجم ما تحدثه الشاحنة من تخريب يؤدي إصلاحه إلى تكاليف بعشرات الملايين. وطالب المشاركون بسرعة تطبيق قيمة المخالفة الجديدة التي أقرها المرور والبالغة 4 آلاف ريال لكل مخالفة للوزن على الطرق.
يذكر أن الورشة شارك فيها مختصون من أرامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وتضمنت 3 أوراق عمل.
ماذا تضمنت الورشة؟
- التعريف بالطرق القياسية الحالية للاسفلت والركام والخلاطات الاسفلتية على أساس معايير AASHTO و ASTM
- تأثير خصائص هذه المواد على أداء الرصف الاسفلتي وسلوك حركة المرور
- التقنيات والطرق القياسية لأخذ العينات من موقع الرصف لمراقبة الجودة وضمانها
- أنواع مواصفات عقد رصف الخرسانة الاسفلتية فيما يتعلق بالقيود والمزايا
- الممارسات المرغوبة وغير المرغوبة في تشييد الرصف، والتي يمكن أن تؤدي إما إلى طريق آمن أو غير آمن
- تزويد المشاركين بنظرة عامة على إجراءات تصميم سيوبربيف للخلطات الاسفلتية
- Superpave مناقشة الاختلافات والتشابهات بين التصاميم وتصميم مارشال
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