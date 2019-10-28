السعودية | محمد بن سلمان يبحث مع الرئيس السويسري التعاون المشترك

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، اجتماعاً مع رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.