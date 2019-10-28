السعودية: من هو محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا، اليوم الاثنين، يتعلق بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"

وتضمن الأمر الملكي، قرار تعيين محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة، على أن يلبغ للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

وكان التميمي يعمل نائبًا لمحافظ الهيئة مكلفًا بقطاع التنظيم والمنافسة، حتى تعيينه اليوم، كما يخلُف التميمي عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ الذي شغل المنصب منذ 2015.

وفي وقت سابق، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بإعفاء، إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفا له.