إلى ماذا دعا الملك سلمان السعوديين يوم الخميس القادم؟

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نص دعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يدعو فيها السعوديين في أنحاء المملكة إلى صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل.

وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي "تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم".

وأضاف البيان "وعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

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وأكمل البيان "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

وأتم البيان "نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما ينزله رحمة لهم ومتاعا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

"صلاة الاستسقاء" هي صلاة نافلة يصليها المسلمون طلبا لنزول المطر ليقطع الجفاف أو يقضي حاجة أخرى في نية المصلي، وهي ركعتان تصليان جماعة بإمام.