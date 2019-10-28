اخبار السعوديه

شاهد: سيارة مسرعة تخترق جدار منزل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتطمت سيارة كان يسير صاحبها بسرعة جنونية، بجدار شقة سكنية في حي الصفا بمدينة جدة غرب ، دون أن يسفر الحادث عن وقوع اصابات.

وأوضحت تقارير محلية، إن سكان الشقة والعمارة الواقعة فيها، نجوا من الحادث، عندما اصطدمت السيارة المسرعة بأخرى متوقفة، قبل أن تطير للأعلى وتخترق جدار الشقة وتستقر فيها.

وكشفت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن أضرارٍ بالغة بالسيارة وبالشقة السكنية التي انهار جدارها، فيما لم ترد أنباء عن إصابة أحد من المارين في مكان الحادث الغريب، بما في ذلك السائق المتهور.

وأكدت الجهات المعنية من إدارة المرور ومديرية الهلال الأحمر، متابعتها للحادث، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا