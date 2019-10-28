شاهد: سيارة مسرعة تخترق جدار منزل

ارتطمت سيارة كان يسير صاحبها بسرعة جنونية، بجدار شقة سكنية في حي الصفا بمدينة جدة غرب السعودية، دون أن يسفر الحادث عن وقوع اصابات.

وأوضحت تقارير محلية، إن سكان الشقة والعمارة الواقعة فيها، نجوا من الحادث، عندما اصطدمت السيارة المسرعة بأخرى متوقفة، قبل أن تطير للأعلى وتخترق جدار الشقة وتستقر فيها.

وكشفت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن أضرارٍ بالغة بالسيارة وبالشقة السكنية التي انهار جدارها، فيما لم ترد أنباء عن إصابة أحد من المارين في مكان الحادث الغريب، بما في ذلك السائق المتهور.

وأكدت الجهات المعنية من إدارة المرور ومديرية الهلال الأحمر، متابعتها للحادث، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه.