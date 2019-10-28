“العمل” ترصد 17 ألف مخالفة في سوق العمل خلال 3 أشهر.. وهذه أبرزها

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت فيها خلال الربع الثالث من العام 2019م؛ بلغ 172,617 زيارة تفتيشية، رُصد خلالها 17 ألف مخالفة. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل؛ أن منطقة الرياض تصدرت المناطق الأكثر زيارة بواقع 35,084 زيارة، تليها منطقة مكة المكرمة بواقع 34,682 زيارة تفتيشية، بينما بلغ عدد المخالفات خلال الفترة المعلن عنها 17,365 مخالفة.

وأشار أبا الخيل إلى أن أكثر المخالفات المرصودة تركزت في (توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين)، حيث تم رصد 2,131 مخالفة، تليها مخالفة (عدم التزام صاحب العمل بتوفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني) والتي بلغ مجموع مخالفاتها 1114 مخالفة. كما اشتمل التقرير على رصد لعدد من المخالفات المتمثلة في (عدم فتح ملف للمنشأة في مكتب العمل أو عدم تحديث بيانات المنشأة، عدم دفع أجور العاملين، قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل، تشغيل أقل من اثنتين من النساء في الوردية الواحدة). وأوضح التقرير أن مجموع الزيارات التفتيشية المخصصة لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت بقرارات توطين الـ 12 نشاطا، قد بلغ 21,938 زيارة، وتم رصد 1176 مخالفة.