صور.. توضيح من جامعة القصيم حول تسرب الغاز الذي حدث في كلية العلوم الطبية

أوضحت جامعة القصيم ملابسات إخلاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بعد حـادث تسرب الغاز أثناء عملية صيانة في أحد المعامل. وقال المتحدث الرسمي للجامعة إنه أثناء معالجة أعمال الصيانة في أحد معامل كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم حدث تسرب غاز، وقد تم إخلاء المبنى على الفور، وإيقاف مصدر التسرب، ويجري حالياً إصلاح الخلل، ولا توجد أي أضرار.

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