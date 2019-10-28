بالصور: خادم الحرمين يستقبل رئيس الاتحاد السويسري ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

ورحب الملك بالرئيس الضيف والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس السويسري سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقيمت مأدبة غداء تكريماً للرئيس السويسري، والوفد المرافق له.

عقب ذلك عقد خادم الحرمين والرئيس أولي ماورر، جلسة مباحثات رسمية، تم خلالها استعراض الفرص المتاحة للتعاون بين المملكة وسويسرا، والسبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.