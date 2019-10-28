بالفيديو مشجعه هلالية ترمي لاعب بزجاجة مياه

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. تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه مشجعة لنادي الهلال تقذف فيه نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر بزجاجة مياه فارغة، خلال توجيه اللاعب التحية للجماهير بعد انتهاء مواجهة الفريقين أمس بالدوري السعودي. واستنكر مغردون تصرف المشجهة الهلالية؛ حيث علق مغرد يدعى محمد عبدالرحمن قائلا :“عيب والله عيب !!!.. وصل التعصب حتى للنساء مشجعة هلالية ترمي لاعب النصر مرابط بالعلب الفارغة“.

وتساءل مغرد يدعى أبوباسل :“أول شيء مرابط ايش جابه عند البنات بعدين اتوقع ان البنت رجمته عند شي عمله اما انك تخص انها مشجعه للهلال ليه لازم يحقق معه وتعرف الأسباب“.





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