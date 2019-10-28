انطلاق جمعية عطاء الطبية بصامطة

أعلن محافظ صامطة أحمد عبدالله زعلة انطلاق «جمعية عطاء الطبية» بمحافظة صامطة، جاء ذلك بعد تدشينه للجمعية بمكتبه وبحضور رئيس الجمعية علي محمد شيبان عريشي، وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية. ويأتي هذا التدشين بعد صدور الموافقة الرسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية عطاء الطبية بمحافظة صامطة وإصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بها، وقد استمع محافظ صامطة إلى شرح تفصيلي عن الجمعية وأهدافها والدور المناط بها، حيث تهدف الجمعية والتي تضم نخبة من الأطباء الاستشاريين والأكاديميين والأساتذة من أبناء محافظة صامطة إلى نشر ثقافة العمل الصحي التطوعي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم، إضافة إلى تقديم العناية الصحية خارج المستشفيات وذلك للأسر المحتاجة. وقد اطلع محافظ صامطة خلال التدشين على اللائحة الأساسية الخاصة بنظام الجمعية، موجها شكره وتقديره لجميع أعضاء الجمعية والداعمين لها، متمنيا لهم التوفيق في هذا العمل الخيري التطوعي والذي يستهدف شريحة من المجتمع بالمحافظة وذلك من أجل العناية بهم وتقديم الرعاية الطبية لهم وفق ضوابط وأنظمة خاصة بالجمعية.



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